Charts Japon (S) : la Switch place l'essentiel de ses jeux first-party

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 11 au 17 décembre 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.On se répète mais comme chaque noël sur l'archipel, Nintendo vient montrer toute sa puissance et se permet cette semaine de placer la totalité de ses gros titres first-party Switch dans le classement (horsmais ce n'est pas grave), jusqu'à même avoir des nouvelles d'un certainqui sur la longueur approche donc des 300.000 ventes.La console s'offre même un deuxième million-seller (et bientôt un troisième) avecqui est donc le troisième « Mario 3D » de l'histoire à franchir ce cap avecetLes rares autres nouveautés sont essentiellement composées de « version Plus/GOLD » à l'exception dequi vient de nouveau prouver la baisse drastique d'audience pour cette franchise : le premier(qu'on attend toujours en occident d'ailleurs) avait démarré à plus de 600.000 pour finir vers les 2 millions.