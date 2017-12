Bilan Royaume-Uni : 50% des jeux physiques vendus en 2017 sont sur PlayStation 4 Bilan Royaume-Uni : 50% des jeux physiques vendus en 2017 sont sur PlayStation 4

GamesIndustry livre le bilan des charts UK sur 2017 où l'on découvre un Sony plus dominant que jamais puisque 50,2 % des jeux (physiques) vendus cette année sur ce territoire sont des jeux PlayStation 4, mixant first-party et éditeur tiers. La Xbox One se place deuxième avec 31,6 %.



C'est la première fois de l'histoire (depuis que le référencement est effectué du moins) qu'un seul support dépasse la barre des 50 % sur un an. Le précédent record était en effet en 1998, avec la PS1 qui tapait à 47,9 %.



On notera également que sur l'année, 15 semaines ont vu la domination d'une des exclusivités PS4 (de Horizon à WipEout en passant par FFXII Zodiac Age et Crash Bandicoot N.Sane Trilogy). Le record est loupé de peu, puisque toujours entre les mains de Nintendo qui a réussi 16 fois à placer une exclusivité au sommet du classement hebdo en 2009. Principalement grâce à un certain Wii Fit.