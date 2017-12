Catherine - Full Body : premières informations [UP] Catherine - Full Body : premières informations [UP]

A peine annoncé que Catherine : Full Body a droit à ses premières informations concrètes. Développé par le nouveau Studio Zero (déjà en charge du mystérieux Project Re:Fantasy), le titre aura droit à l'ajout de scènes inédites aussi bien avec Catherine que Katherine… mais également et surtout l'arrivée d'un troisième personnage féminin à la personnalité différente des deux autres.



Le Live de présentation tombera ce vendredi 22 décembre à 12h30 (heure française), incluant des discussions autre les membres du Studio Zero, et le premier trailer de notre intéressé.



En voici deux premiers visuels, l'un montrant la nouvelle « Catherine », la deuxième une des scènes inédites.



UPDATE

- Le nouveau personnage se nomme Rin.

- Elle sera la pianiste du bar.

- Dialoguer et approfondir la relation avec la demoiselle permettra de débloquer les nouvelles scènes de Catherine et Katherine.



- Ajout de nouveaux modes de difficulté.

- Nouveautés dans le gameplay des puzzles.

- Fins supplémentaires.

- Cross-save entre les deux versions.

- Mode versus en ligne.