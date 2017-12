PUBG (Xbox One) accueille un premier patch

Après s'être targué d'un million de joueurs en l'espace de trois jours, la version Xbox One se devait d'aborder le cas de son suivi tant il y a à faire, et Bluehole vient justement de lâcher la première mise à jour.Pas de modifications majeures mais quelques détails, comme des améliorations pour le HUD, au niveau des animations ou encore sur le plan visuel, avec on nous dit quelques améliorations de performances et sur l'anti-aliasing.Quelques corrections de bugs sont également au programme et on vous laisse découvrir l'ensemble via le patchnote