Dissidia Final Fantasy NT : la bêta aussi chez nous Dissidia Final Fantasy NT : la bêta aussi chez nous

La confirmation n'aura pas trop tardé : l'Europe et les USA auront également droit à leur phase de bêta ouverte pour Dissidia Final Fantasy NT, mais pas en même temps que les japonais puisque l'on parle de deux week-end d'essai : ceux du 12 et 21 janvier.



Plus de détails seront livrés prochainement en attendant le lancement du jeu complet le 30 du même mois, exclusivement sur PS4.