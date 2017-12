Dragon Quest Builders : la date européenne Dragon Quest Builders : la date européenne

Le planning Switch du début d'année commence à se former tout doucement en attendant le Nintendo Direct de janvier (toujours non confirmé néanmoins) puisque, après Bayonetta 1&2 le 13 février et PayDay 2 dix jours plus tard, on apprend maintenant que Square Enix choisira de sortir Dragon Quest Builders le 9 février en Europe, soit presque un mois avant le Japon.



Pas un mot en revanche sur la démo jouable, pourtant bien datée sur l'eShop japonais (1er février).