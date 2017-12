Lootboxes & micro-transactions : quelques représentants de l'industrie s'expriment Lootboxes & micro-transactions : quelques représentants de l'industrie s'expriment

La polémique des lootboxes et micro-paiements de Star Wars Battlefront II a frappé une bonne partie de l'industrie qui sait désormais à quoi s'attendre lorsqu'on commence à dépasser d'un peu trop loin la ligne route.



De vannes constantes sur les réseaux sociaux jusque sur la scène des Game Awards, EA n'en finit plus d'avoir les oreilles qui sifflent et c'est maintenant au tour de quelques représentants de l'industrie de s'exprimer vaguement sur ce sujet, comme le PDG de Square Enix qui déclare ouvertement que ce système de micro-paiements (façon lootboxes et loterie) est autant valable pour le marché F2P des mobiles qu'incompatibles avec des jeux consoles vendus à plein prix.



« La façon dont les jeux consoles sont conçus, le volume de contenu et la quantité d'efforts qui y sont consacrés… Il y a quelque chose dans tout cela qui ne correspond pas à l'esprit des micro-transactions. »



D'autres se sont sentis obligés de rassurer une nouvelle fois, comme Blizzard et Bluehole qui ont indiqué clairement que quoi qu'il arrive, des jeux comme Overwatch et Playerunknown's Battlegrounds ne proposeront jamais autre chose que du cosmétique en terme de micro-transactions.



Enfin, coté Obsidian, la réponse est on ne peut plus simple : leur prochain projet secret en collaboration avec Take-Two (sous le label indépendant « Private Division ») ne proposera ni micro-paiements, ni lootboxes.