Deuxième bêta pour Dragon Ball FighterZ

A ceux qui n'ont pas pu s'essayer à la bêta de(ou qui ont tout simplement envie de retourner dessus avant la sortie), sachez que Bandai Namco vient d'annoncer une seconde version de test qui se tiendra le 14 et 15 janvier, accessible à tous, et même dès le 13 si vous avez précommandé le jeu. Les informations sur le contenu seront en revanche lâchées un peu plus tard.De quoi se refaire la main sur cette adaptation des plus attendues, prévue pour le 26 janvier 2018 sur PC, PS4 & One.