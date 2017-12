One Piece : Grand Cruise confirmé en Europe One Piece : Grand Cruise confirmé en Europe

On savait que One Piece : Grand Cruise sortirait quelque part en 2018 au Japon, mais ce sera finalement aussi le cas pour les USA et l'Europe comme vient de le confirmer Bandai Namco.



Il s'agira cette fois d'une exclusivité PS4 et pour cause : on parle là d'un jeu se jouant obligatoirement avec le PlayStation VR pour vivre une petite aventure aux cotés de l'équipage du chapeau de paille. Espérons au moins que le contenu sera à la hauteur.