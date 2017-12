My Hero Academia confirmé en Europe My Hero Academia confirmé en Europe

Bandai Namco annonce que My Hero Academia : One's Justice sortira (évidemment) en Europe, et ce pour l'année prochaine sans plus de précisions. Comme de coutume, l'arrivée en occident est l'occasion d'annoncer de nouveaux supports, en l'occurrence PC et Xbox One, qui accompagneront donc les versions PlayStation 4 et Switch.



On rappelle qu'il s'agira à nouveau d'un jeu de combat en arènes qui tentera de faire la différence avec des super-pouvoirs capables de détruire certains éléments du décors.