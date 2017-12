Dissidia Final Fantasy NT : détails de la bêta ouverte Dissidia Final Fantasy NT : détails de la bêta ouverte

Lors de la Jump Festa, Square Enix nous a annoncé l'arrivée d'une bêta ouverte pour Dissidia Final Fantasy NT et si seul le Japon est concerné (pour le moment ?), en voici donc le planning et le contenu.



Horaires (de 18h à 23h à chaque fois, heure locale) :



- 23 et 24 décembre

- 30 et 31 décembre

- 6 et 7 janvier



Contenu :



- Matchs classés (solo et en équipe)

- Mode arcade en 3V3 (joueur contre CPU)

- Menu de customisation

- Quelques scénettes à débloquer

- Menu « Trésor » (pour débloquer skins, icônes, etc.)



Dissidia Final Fantasy NT sortira le 30 janvier chez nous avec ses 28 combattants. Six autres arriveront par la suite, inclus dans un Season Pass.