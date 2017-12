Fin de carrière pour Dead or Alive 5

Après trois versions différentes (et une autre sur Vita) et des Season Pass hors de prix,fait ses adieux au public plus de cinq ans après son lancement initial.L'information est tombée après la final du Battle Royale 2017, où les développeurs ont annoncé la fin du suivi, avec le regard désormais tourné vers « l'avenir ». Il y aura donc assurément unun jour ou l'autre, mais reste à savoir quand.