Street Fighter V : du suivi jusqu'en 2020

Quelques temps après la Capcom Cup où le tournoia vu la victoire surprise de MenaRD (République Dominicaine), Yoshinori Ono s'est rapidement exprimé sur son bébé en affirmant que les ventes continuent de progresser avec le temps : le titre a franchi le cap des 2 millions et s'approche même des 2,5 millions d'unités écoulées.Tout cela avant le lancement en janvier de, qui sera accompagné de l'ouverture de la Saison 3 avec Sakura (suivie plus tard de Blanka, Falke, Cody, G et Sagat).Ono rajoute que la carrière de ce cinquième épisode est loin d'être arrivée à terme puisque le suivi devrait se poursuivre encore plusieurs années, au moins jusqu'aux JO 2020 selon lui.