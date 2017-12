Nouvel indice pour le retour de Catherine Nouvel indice pour le retour de Catherine

Nous n'en sommes pas à la première rumeur cette année sur un retour de la franchise Catherine et cela semble d'ailleurs se confirmer avec l'insider Ryokutya2089 (déjà auteur de nombreux leaks sur les magazines japonais), qui déclare avoir entendu parler du retour d'une licence Atlus de l'ère PS3.



Vu le bilan de l'éditeur sur cette dernière console, pas besoin de chercher plus loin et on nous rajoute que l'annonce sera faite avant la fin de l'année, avec tout de même une petite bémol : faute de numérotation, il pourrait très bien s'agir d'un remaster, avec ou sans bonus.