PUBG passe le million de joueurs sur One

L'effervescence a bien eu lieu : Microsoft signale officiellement que plus d'un million de joueurs se sont essayés à la version Xbox One de Playerunknown's Battlegrounds depuis son lancement il y a trois jours.



Encore une fois, ce chiffre inclus les éventuels multi-comptes par machine, mais c'est suffisamment énorme pour que Microsoft sabre le champagne et annonce d'ailleurs une petite promotion du 17 au 31 décembre : acheter la Xbox One X vous permettra de repartir avec une copie gratuite du jeu.



On ignore encore si l'opération sera valable chez nous.