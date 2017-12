Des précisions pour le prochain Etrian Odyssey Des précisions pour le prochain Etrian Odyssey

Si Atlus commence doucement sa transition vers la Switch avec le Shin Megami Tensei V à venir, la 3DS reste encore active avec déjà quelques localisations occidentales à venir début 2018, mais également on nous l'avait promis un dernier Etrian Odyssey pour la machine.



Le producteur s'exprime justement à ce sujet en déclarant qu'il s'agirait bien d'une exclusivité 3DS, mais que contrairement à ce que les gens pouvaient penser, ce ne sera pas Etrian Odyssey 3 Untold. On se contente de nous dire qu'il s'agira d'un « point culminant pour la franchise » avec toujours une utilisation de l'écran tactile pour la carte et un contenu annoncé comme « surprenant ».



Le titre sera annoncé au printemps 2018, et donc a peu de chances de sortir avant la fin d'année prochaine. Au Japon.