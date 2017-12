Take Two s'approche des indépendants

La promesse d'une prochaine année fiscale record (avecet probablement) n'empêche pas Take-Two de faire un peu dans la prise de risque. Ainsi, après Ubisoft, Deep Silver, Square Enix et EA, le groupe tente à son tour de s'approcher de la scène indépendante avec le label « Private Division » qui consistera à éditer quelques titres annexes pour varier le catalogue.Il suffit néanmoins de regarder la liste pour comprendre que plutôt que de ratisser large, Take-Two souhaite avant tout mettre en avant des développeurs déjà reconnus par la société :(Patrice Désilets)(The Outsiders, des anciens de DICE)- Nouveau RPG d'Obsidian Entertainment, signé par deux des créateurs de- Un FPS de V1 Interactive, signé par le co-créateur de la série(déjà disponible)A part(le studio a été racheté par Take-Two), l'éditeur signale que ce label servira donc à mettre en avant des projets sans pour autant chercher à racheter les licences.Notez enfin qu'aucun des quatre premiers jeux cités n'a de date définitive, et qu'il faudra probablement attendre 2019 avant de les voir arriver sur PC et éventuellement consoles.