Charts US : les informations de novembre Charts US : les informations de novembre

Le rapport NPD concernant les ventes US de novembre commence à s'étoffer, l'occasion d'apprendre que ce nouveau Black Friday a vraiment fait exploser les compteurs avec une hausse de 30 % du CA par rapport à novembre 2016, toutes catégories confondues (hardware, software et accessoires).



Concernant le hardware



- La PS4 est première en nombre d'unités vendues, pour ce mois de novembre et sur l'année 2017. Il s'agit également d'un mois record dans toute la carrière de la console.

- La marque Xbox est première sur le CA (merci le prix de la One X), et fait son meilleur mois de novembre.

- Pas de données pour l'heure concernant la Switch (qui serait troisième).



Estimations en fonction de ces infos :

- La PS4 au dessus d'1,58 million.

- La One au dessus d'1,29 million (mais sous 1,51 million).



Concernant le software



- Call of Duty WWII fait le meilleur lancement de la série depuis Black Ops II (2012). Cet épisode devient directement le jeu le plus vendu de l'année aux USA.

- Assassin's Creed Origins permet à la franchise de renouer avec le succès : il s'agit du meilleur lancement depuis Black Flag (donc devant Unity & Syndicate).

- On rappelle que les ventes de Star Wars Battlefront II seraient en net recul par rapport au premier.



Top 20 pour novembre 2017



- Classement effectué par valeur de ventes.

- Dématérialisé non inclus pour Nintendo, Bethesda et Battle.net



1. Call of Duty WWII

2. Star Wars Battlefront II

3. Assassin's Creed Origins

4. NBA 2K18

5. Madden NFL18

6. Super Mario Odyssey

7. FIFA 18

8. Need for Speed PayBack

9. Destiny 2

10. Pokémon Ultra Soleil



11. Pokémon Ultra Lune

12. La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

13. Grand Theft Auto V

14. Les Sims 4

15. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

16. Mario Kart 8 Deluxe

17. Wolfenstein II : The New Colossus

18. South Park : L'Annale du Destin

19. WWE 2K18

20. Just Dance 2018



Top des meilleurs ventes US en 2017



1. Call of Duty WWII

2. Destiny 2

3. NBA 2K18

4. Madden NFL18

5. Ghost Recon Wildlands

6. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

7. Grand Theft Auto V

8. For Honor

9. Injustice 2

10. Horizon Zero Dawn