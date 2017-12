PUBG : 500.000 joueurs en 2 jours sur One PUBG : 500.000 joueurs en 2 jours sur One

Lancé de justesse pour cette fin d'année (et donc disponible depuis le 12 décembre), la version Xbox One de PlayerUnknown's Battegrounds semble avoir attiré du peuple puisque le classement affichait déjà un demi-million de joueurs en seulement deux jours.



Même si ce chiffre ne reflète pas précisément les ventes réelles, rien que par le fait d'avoir plusieurs comptes sur certaines machines, cela reste un chiffre important pour Microsoft alors que le titre n'est pour l'heure que dans sa phase d'accès anticipé.



Rappelons d'ailleurs que coté PC, l'Early Access prendra officiellement fin le 20 décembre, date du lancement de la 1.0 et de la deuxième carte dans le désert.



UPDATE

- Selon SteamSpy, la version PC a franchi le cap des 25 millions de ventes.