Charts Japon : du boost coté Switch & PS4

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 4 au 10 décembre 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Switch, si le record de ventes sur une semaine reste intouchable (plus de 300.000 au lancement), la médaille d'argent ne cesse de changer de main et avec 164.000 de plus au compteur, c'est pour l'heure ce dernier bilan qui constitue donc la deuxième meilleure semaine dans la carrière de la machine, qui à ce rythme peut vraiment atteindre les 3 millions d'ici la fin d'année.Loin derrière, la PS4 brille sans problème même si là encore, ça reste un poil moins bien qu'en 2016, avec un écart sur l'année qui se ressert petit à petit. Même chose pour la 3DS d'ailleurs, qui terminera tout de même l'année avec le lancement dela semaine prochaine.