Reggie Fils-Aimé : aux USA aussi, la 3DS a réussi à tenir le coup en 2017 Reggie Fils-Aimé : aux USA aussi, la 3DS a réussi à tenir le coup en 2017

Le succès de la Nintendo Switch depuis son lancement en mars dernier n'a visiblement pas freiné la carrière de la 3DS qui fête ses 7 ans. Tout comme au Japon où la machine fait quasiment aussi bien qu'en 2016, Reggie Fils-Aimé signale qu'elle fera même mieux aux USA cette année.



La machine n'a pourtant pas croulé sous les poids lourds cette année :



- Lancement de la New 2DS XL

- Fire Emblem Echoes

- Mario & Luigi Remake

- Metroid Samus Returns

- Dragon Quest XI (au Japon)



Il faut croire que son prix forcément plus accessible continue d'attirer les retardataires, même si tout porte à croire qu'il sera difficile de renouveler l'exploit en 2018 devant le planning proche du néant coté first-party, et le fait que quelques tiers japonais l'ont maintenant complètement abandonné.



A l'heure actuelle, la console tourne autour des 70 millions de ventes au total, un bon chiffre mais qui ne permet pas d'oublier qu'il s'agit du plus bas score pour une portable Nintendo (la GBA, la plus proche, tourne à 80 millions).