Rocket League Switch : MAJ et version boîte

Deux bonnes nouvelles pour la version Switch de Rocket League avec tout d'abord la mise à disposition d'un patch qui améliore quelques performances, comme le rendu de certains niveaux et la résolution en mode nomade, tout en offrant une option plus complète pour la zone morte des sticks.



On apprend également qu'une version boîte arrivera le 25 janvier pour 39,99€, soit 10€ de plus qu'ailleurs, l'éditeur déclarant sans détour la problématique du prix des cartouches. On y trouvera la totalité des DLC ainsi que quelques bonus de customisation.