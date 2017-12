Charts Japon (S) : force tranquille pour Yakuza, et net recul pour Earth Defense Force

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 4 au 10 décembre 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Deux grosses entrées cette semaine avecqui dans les faits s'offre un meilleur démarrage que le précédent remake, mais pas tant que ça si on inclus la version PS3 à l'époque (160.00 en cumulant les deux). Les choses sont pires pourqui avec 110.000 ventes (hors dématérialisé, comme de coutume) fait moins que les 150.000 du 4… et même 175.000 en comptant la version Xbox 360. Un temps où Microsoft s'affichait un minimum sur ce marché.Hormis cela, les nouveautés se résument majoritairement par des éditions GOTY, et des jeux Nintendo qui, déjà à la hausse la semaine précédente, s'offre un nouveau boost à l'approche des fêtes.