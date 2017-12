Xenoblade Chronicles 2 : les améliorations arrivent Xenoblade Chronicles 2 : les améliorations arrivent

On l'a dit : il y a beaucoup de choses à corriger dans Xenoblade Chronicles 2 et Monolith commence enfin à communiquer sur le suivi avec pour commencer l'arrivée d'une MAJ 1.1.1 la semaine prochaine qui apportera les choses suivantes :



- Mode Facile pour le mini-jeu Tiger Tiger

- Le bouton X servira ENFIN à visualiser la map où vous vous trouvez

- Amélioration sur la visibilité quand vous mettez la map en surbrillance



Les possesseurs du Season Pass se verront remettre un lot d'objets bonus pour combler la faiblesse du premier pack. On y trouvera notamment des cristaux rares (10), un légendaire et 30.000 points d'Ether.



En janvier arrivera une troisième MAJ en même temps que le premier DLC (qui ajoutera des quêtes annexes inédites). On y trouvera, entre quelques corrections de bugs, ceci :



- Nouvelles améliorations pour la map (repères ?)

- Possibilité de se lier d'amitié avec certaines Lames

- Option pour envoyer Pyra et Dromarch dans le mode mercenaire

- Ajout de compétences LV4 pour certaines Lames