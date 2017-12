Titan Quest confirmé sur consoles

Encore en rumeur il y a quelques jours,se voit confirmer sur consoles avec un lancement le 20 mars 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One, puis plus tard la même année sur Switch.Le titre sera vendu 29,99€ en intégrant son extension « Immortal Throne » mais vous aurez également droit à une grosse édition collector à 119,99€ qui ajoutera un carnet de note et une réplique du Heaume de Guerre (23 centimètres).Pour le reste, pas de surprise, on retrouvera le jeu complet avec des contrôles adaptées à la manette, du coop online jusqu'à six, et toujours le choix entre plusieurs langues dont la VF.