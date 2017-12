Un nouveau personnage pour Shenmue III Un nouveau personnage pour Shenmue III

Ys Net redonne rapidement des nouvelles de Shenmue III avec un simple visuel pour illustrer un nouveau personnage au casting dont on ne sait absolument rien pour le moment, mais qui servira à apprendre que le studio est en partenariat avec la société Lakshya Digital pour aider à « donner vie » aux différentes représentations du casting de ce troisième épisode.



Sortie toujours prévue pour le second semestre 2018 sur PC et PS4.