PayDay 2 : une date pour la version Switch

Annoncé en même temps que la conférence de présentation dédiée à la Switch,s'apprête enfin à voir le jour sur la machine de Nintendo, Starbreeze annonçant un lancement pour le 23 février en Europe, aussi bien en boîte qu'en dématérialisé.Rien de plus à se mettre sous la dent, si ce n'est comme on le savait déjà que cette édition proposera une interface remaniée, des features touch-screen et un bonus spécial qui n'a pas encore été dévoilé.