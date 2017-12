Dragon Ball FighterZ : trois combattants de plus Dragon Ball FighterZ : trois combattants de plus

Et de 23 ! Le magazine V-Jump confirme la rumeur sur les trois nouveaux personnages au casting de Dragon Ball FighterZ et il s'agira donc de Beerus, Hit et Black Goku (SSR). Ce dernier pourra d'ailleurs invoquer Zamasu en assistance.



Il faudra patienter un peu pour les visuels, sachant du coup qu'il y a de grandes chances pour que le trailer dédié tombe ce week-end pour la Jump Festa.