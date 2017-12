Wasteland 2 : version Switch en vue Wasteland 2 : version Switch en vue

On peut dire que lui, on ne l'attendait pas forcément. En attendant Wasteland 3 qui n'arrivera pas avant un vague 2019, voilà que le développeur nous tease l'arrivée du deuxième épisode sur Nintendo Switch, avec visuel à l'appui.



Bonne nouvelle pour la variété de la ludothèque, même si l'on espère que le travail sur le portage sera de qualité : quand on se souvient de la difficulté à lire les petits textes sur PS4/One, on se demande légitimement ce que cela donnera en mode nomade.