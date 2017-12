Ni No Kuni II officiellement reporté Ni No Kuni II officiellement reporté

La rumeur était donc vraie : Ni No Kuni II : Revenant Kingdom ne verra donc pas le jour en janvier mais finalement le 23 mars prochain sur PC et PlayStation 4.



Une manière d'esquiver tranquillement le combo Dragon Ball FighterZ et Monster Hunter World, même s'il faudra voir si Bandai Namco a fait le bon choix pour le mettre en frontal face à Yakuza 6 et God of War (en rumeur pour la même semaine).