Switch : quelques estimations de ventes Switch : quelques estimations de ventes

Revenant sur l'annonce des 10 millions de ventes pour la Switch, Reggie Fils-Aimé a confié au site Variety quelques estimations de ventes pour quelques uns des premiers piliers de la machine, nous apprenant que trois titres ont été adoptés par 50 % des possesseurs de la machine, à savoir Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey. 5 millions chacun donc.



On rappelle que Nintendo compte atteindre les 16,7 millions de machines expédiées dans le monde d'ici le 31 mars 2018.