Nintendo : la Switch passe les 10 millions Nintendo : la Switch passe les 10 millions

La Switch a officiellement franchi un cap d'importance dans sa carrière, Nintendo annonçant avoir vendu 10 millions de machines depuis deux jours, soit un parcours parfaitement égal au succès de la PlayStation 4 même si cette dernière avait eu un petit retard à l'allumage au Japon (servie trois mois après l'Europe et les USA).



C'est donc une affaire de semaine avant que le LTD de la Wii U soit dépassé et reste maintenant à voir comment s'établira le planning de 2018, les réponses devant logiquement être apportées dans un N-Direct en janvier (en rumeur pour le moment).