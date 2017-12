Nouvelles images pour One Piece : World Seeker Nouvelles images pour One Piece : World Seeker

Si les trois premiers images de One Piece : World Seeker n'étaient pas suffisantes à vos yeux, et c'est compréhensible, en voici huit de plus pour vous faire une meilleure idée de ce projet qui sera dévoilé plus en détails ce week-end, incluant la diffusion du premier trailer.



Prévu pour un vague 2018 sur tous les territoires, le titre sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.