Inside et Life is Strange portés sur l'AppStore

Petit point actualité mobile avec l'annonce de deux nouveaux portages d'un certain poids sur l'AppStore qui accueillera cette semaine l'excellentdéjà disponible sur PC/PS4/One, et d'ailleurs prévu dans quelques semaines sur Switch. Le jeu sera en téléchargement gratuit, même s'il est probable qu'il ne s'agisse que du début de l'aventure avant de devoir passer à la caisse pour le reste.Square Enix annonce de son coté quesera lâché également sur l'AppStore pour ce 14 décembre, avec trois premiers épisodes dès le day one à 2,99€ l'unité, tandis que les deux derniers arriveront début 2018. Un pass pour les épisodes 2 à 5 sera également au programme pour vous faire économiser 10 % sur la totale.