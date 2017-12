Death Stranding : Kojima donne des infos sur le trailer

Peu après la grosse vidéo delors Game Awards, Hideo Kojima s'est prêté à une petite interview chez IGN pour nous lâcher de nouvelles informations sur son futur bébé dont on continue toujours d'attendre un semblant de date de sortie.Voici ce qui en sort :- Selon Kojima, l'un des thèmes centraux du jeu sera le lien entre la vie et la mort, et souhaite que- Dans le dernier trailer, on voyait Sam (Norman Reedus) se réveiller après une explosion dans un monde submergé d'eau. Kojima explique que c'est dans cet endroit que les joueurs seront transportés lorsqu'ils « meurent ». Il s'agit d'une zone de transition entre la vie et la mort qui sera jouable à la première personne, où Sam grâce à une capacité dit « unique » pourra récupérer des objets en errant hors de son corps.- Plus concrètement, ce trailer montre donc qu'il n'y a pas d'écran de Game Over ou « Continuez ? ». Si vous mourrez comme Sam dans la vidéo, vous serez temporairement dans cette zone de transition et vous pourrez revenir ensuite dans votre corps à l'emplacement même où vous avez perdu mais sans devoir recommencer ce qui a été fait : s'il y a eu quelque chose de détruit (ici avec le cratère), cela restera une fois le retour en jeu. On ignore en revanche quelles seront donc les conséquences d'un ou multiples échecs.- Le phénomène que l'on voit en début de trailer est nommé « Timefall ». C'est une pluie qui n'est pas de ce monde et qui peut accélérer des plus drastiquement le vieillissement du corps humain. Pour des raisons évidemment inconnues pour le moment, Sam en est immunisé.- Kojima confirme que le bébé que l'on voit dans les trois trailers est le même : « Le bébé est en rapport avec la mécanique du jeu et l'histoire dans son ensemble ». Comme on a pu le voir, l'espèce de bras robot semble ne fonctionner que lorsque l'on porte le bébé.- Il y aura une composante multi qui sera « une grande partie du jeu » et Kojima souhaite proposer quelque chose de différent à ce niveau. Le jeu restera pour autant essentiellement solo.- Ce que l'on voit dans le trailer se déroule peu après le début du jeu.- A ceux qui se plaignent d'une « longue attente » concernant ce projet, Kojima rappelle que même avec une équipe déjà en place et un moteur en main, un AAA aujourd'hui peut prendre de trois à cinq ans de développement. Et on rappelle que cela ne fait que deux ans que l'homme a quitté Konami et rejoint Sony.