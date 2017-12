[Rumeur] Battlefield Bad Company 3 pour 2018 [Rumeur] Battlefield Bad Company 3 pour 2018

Il y a quasiment deux ans (début 2016 donc), un certain « AlmightyDaq » lâchait bien à l'avance une salve d'informations sur Battlefield 1 qui se sont toutes avérées légitimes.



Et c'est ce même insider qui revient aujourd'hui pour dire que le Battlefield 2018 (confirmé par EA) sera Battlefield : Bad Company 3.



Au niveau des informations :



- Cadre durant et après le Vietnam.

- Plusieurs modes multi (Conquête, Rush, Opérations, Domination et Team Deathmatch) dont un qui se jouera un 5V5.

- Cartes plus petites qu'à l'accoutumée, proches de Bad Company 2.

- Personnalisation des armes semblables à Battlefield 4.

- Véhicules bien présents, dont des hélicoptères.

- Quatre classes : Ingénieur, Soutien, Assaut et Reconnaissance.

- Aucune micro-transaction ne serait pour l'heure au programme (!!!).

- Révélation complète à l'E3 2018, voir un peu avant comme de coutume.



(Source : MP1st)