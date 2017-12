Telltale dessine son nouvel avenir Telltale dessine son nouvel avenir

Il y a peu, nous avons appris que Telltale allait enfin muter pour stopper le rythme usine à gaz et adopter une politique où la qualité serait privilégiée à la quantité.



S'exprimant auprès du site Venturebeat, le nouveau chef de direction, Pete Hawley, a donné quelques indications sur l'avenir de ce studio pilier du genre narratif :



- Dès son arrivée dans le studio, Pete Hawley déclare avoir directement été voir les commentaires de la communauté pour comprendre ce qui n'allait pas avec Telltale, et a commencé à développé ainsi une nouvelle route pour l'avenir.

- Plusieurs produits Telltale ont été retardés pour davantage se concentrer sur la qualité technique. On imagine que The Wolf Among Us : Saison 2 fait partie de ceux là.

- Telltale n'a actuellement que trois projet en pleine production : Batman (Saison 2 à terminer), The Wolf Among Us (Saison 2 en 2018) et The Walking Dead (Quatrième et dernière saison en 2018).

- Il y aura désormais moins de projets chaque année.

- Après les trois cités à l'instant, Telltale va développé de nouvelles innovations de gameplay pour ses futurs projets. Il y a d'ailleurs un nouveau partenariat IP en vue (aucun indice pour le moment).

- A partir de 2019, rien n'empêchera des licences importantes de revenir, mais Telltale ne veut plus se consacrer à ce qu'ils appellent les « franchises de masse » (comme Batman, Game of Thrones et les Gardiens de la Galaxie) car l'univers est déjà établi et ils ne peuvent disposer d'une totale liberté de création.

- Telltale a également en tête de lancer ses propres licences, pleinement inédites.

- A partir de 2019 (voir dans les deux jeux de 2018 précités même si ce n'est pas encore clair), le studio fera en sorte de revenir à de vrais choix narratifs avec des conséquences importantes, là où les dernières expériences semblaient plus proches du film interactif.

- Quoi qu'il arrive, Telltale restera dans son genre de prédilection, hormis dans sa branche d'édition avec des partenaires (comme avec 7 Days to Die).



(Source : Venturebeat)