One Piece World Seeker : premiers visuels One Piece World Seeker : premiers visuels

On revient du coté de Bandai Namco avec les trois premières images de One Piece : World Seeker, nouvelle adaptation ambitieuse par l'arrivée d'un monde ouvert et un arc pleinement inédit où s'est apparemment impliqué Eiichiro Oda.



Pas grand-chose de plus pour le moment mais que les curieux se rassurent : l'éditeur promet que le premier trailer sera lâché ce week-end à l'occasion de la Jump Festa.