Patapon 2 Remastered arrive sur PS4 Patapon 2 Remastered arrive sur PS4

La petite licence Patapon continue de survivre malgré l'absence de nouvel épisode et après le remaster du premier paru cette année, Sony nous annonce donc que 2018 verra une version PlayStation 4 du deuxième avec toujours de la 4K si vous avez la Pro.



Faute de trailer, voici quatre visuels pour cette suite plus complète et disposant d'un système d'évolution plus approfondie.