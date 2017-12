The Last of Us II à la moitié de son développement The Last of Us II à la moitié de son développement

Même s'il ne s'est pas réellement montré durant ce PlayStation Experience, le développement de The Last of Us : Part II avance très bien, Naughty Dog signalant un chantier à 55-60 %, laissant bon espoir pour un lancement courant 2019.



Et comme il faut bien teaser les choses, on nous donne officiellement rendez-vous à l'E3 2018 pour en voir davantage sur cette suite, avec on l'imagine une toute première séquence de gameplay.