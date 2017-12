God of War : la durée de vie estimée God of War : la durée de vie estimée

On pensait avoir droit au grand show pour God of War qui vit son dernier event avant le futur lancement, mais il n'en est rien et on se contente donc d'une simple information tout de même intéressante : la durée de vie estimée par Cory Balrog sera de l'ordre de 25 à 30h, soit plus de deux fois celle de God of War 3.



La conférence ne fut même pas l'occasion d'avoir une date de sortie ferme mais l'on rappelle néanmoins que le PS Store a récemment leaké tout seule l'information : le 22 mars 2018.