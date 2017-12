Charts US : la débâcle SW Battlefront II ? Charts US : la débâcle SW Battlefront II ?

Les premiers retours du rapport NPD pour les ventes de novembre (aux USA) commencent à tomber et en attendant davantage de détails, voici deux quelques infos autant sur le hardware que software.



Coté hardware

- La PS4 ressort première de ce mois important qui inclus le Black Friday.

- Elle est suivie par la Xbox One, aidée par le lancement de la X.

- La Switch finit dernière du podium, seule à ne pas avoir bénéficié de promos fortes.



Coté software

- Call of Duty WWII tape à 4,4 millions de ventes pour ce premier mois.

- Net recul pour Star Wars Battlefront II : 882.000 ventes.

(uniquement les ventes physiques)



Même si l'on ignore encore la part du dématérialisé et si ce chiffre inclus les bundles, la baffe semble tout de même forte pour EA quand on sait que Star Wars Battlefront avait en 2015 fait environ 2,2 millions de ventes dans le même laps de temps (bundle compris, mais pas le dématérialisé).