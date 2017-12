One Piece World Seeker : premier scan (HQ) One Piece World Seeker : premier scan (HQ)

On revient sur le premier scan de One Piece : World Seeker, cette fois disponible en meilleure qualité afin de nous faire patienter jusqu'à une première présentation officielle, espérons durant la Jump Festa de la semaine prochaine.



Exclusivité PS4 prévue pour 2018 (au Japon en tout cas), cette nouvelle adaptation sauce open-world est considérée comme la plus ambitieuse à ce jour pour la franchise.