Bayonetta 1 & 2 : précisions sur la sortie

On s'attendait à son annonce mais peut-être pas durant un show comme les Game Awards, et la compilationarrivera donc le 16 février 2018 sur Nintendo Switch en attendant le troisième annoncé mais non daté.Voici quelques précisions concernant ce portage :- Support des Amiibo pour Bayonetta 2.- Option capture de vidéos.- La compilation sera vendu 59,99€.- Le premier épisode sera sur code de téléchargement.- Le deuxième épisode pourra être acheté seul en démat pour 49,99€.- Le premier pourra être acheté seul sur l'eShop pour 29,99€.- Dans les deux cas, une offre permettra de récupérer celui qui vous manque à un prix qui ramènera la totale à 60€.- Présence d'une « Special Edition » en Europe incluant un Steelbook et quelques goodies.- Le Japon aura droit à une version boîte pour les deux épisodes, à l'achat séparé ou réunis dans une « Bayonetta Climax Edition ».