THQ Nordic dévoile Fade to Silence THQ Nordic dévoile Fade to Silence

Sous-entendu pour être présent durant les Game Awards dans le cadre d'une vidéo, le nouveau THQ Nordic se dévoilant avant l'heure via un leak de Steam. Et voici donc Fade to Silence, la nouvelle production du petit studio Black Forest (Giana Sisters) qui s'apparente à un jeu de survie au cœur d'un hiver post-apocalyptique.



- Le jeu sortira d'abord sur Steam en format Early Access pour une durée de huit mois (jusqu'en août 2018) avant la sortie définitive.

- Comme le veut le genre, il sera possible de looter et crafter des choses pour aider à survivre, comme construire un refuge où vous pourrez accueillir quelques civils qui viendront vous prêter main-forte.

- Possibilité d'utiliser une luge.

- Présence d'ennemis (voir visuels ci-dessous).

- La superficie de base fera 10km² avec effet de neige dynamique et cycle jour/nuit. La version complète sera évidemment plus grande avec ajouts de zones.

- Une voix intérieure vous guidera, sans savoir au départ d'où elle vient.



Rappelons que THQ Nordic a deux autres projets en attente avec Darksiders 3 et Biomutant (sans parler des portages comme Titan Quest sur consoles).