Ubisoft reporte une autre cartouche Ubisoft reporte une autre cartouche

L'expérience Assassin's Creed Origins semble incarner une leçon aux yeux d'Ubisoft, ce nouvel épisode ayant pris suffisamment de temps pour éviter un lancement critique fait de nombreux bugs (comme on a pu le voir avec Watch Dogs ou encore AC Unity).



Du coup, l'heure semble être au besoin de fignoler un produit avant sa sortie et après les reports de Far Cry 5 (mars au lieu de février) et The Crew 2 (période printemps/été 2018 au lieu de mars), l'éditeur annonce le report d'un AAA encore non annoncé qui devrait arriver durant la prochaine année fiscale (fin 2018 ou début 2019) et qui attendra finalement la suivante (entre avril 2019 et mars 2020).



Vu les habitudes d'Ubisoft, il est tout à fait possible que ce mystérieux titre soit Watch Dogs 3 ou The Division 2, et vu le timing, qui sait si nous n'aurons finalement pas affaire à un jeu « next gen » (ou cross-gen éventuellement).