One Piece World Seeker : premier scan One Piece World Seeker : premier scan

En attendant une présentation en bonne et due forme (probablement pour la Jump Festa la semaine prochaine), l'apparent très ambitieux One Piece : World Seeker se montre pour la première fois avec quelques visuels via scan.



A en croire les sous-entendus, cette exclusivité PS4 dans laquelle Eiichiro Oda est impliquée devrait offrir un monde ouvert et un arc inédit.