Far Cry 5 et The Crew 2 reportés Far Cry 5 et The Crew 2 reportés

Ubisoft n'est pas coutumier du report de dernière minute mais afin d'être assuré de livrer la qualité nécessaire pour son The Crew 2, bien plus ambitieux que le premier, l'éditeur préfère annuler le lancement en mars pour prendre tout son temps.



Pas de nouvelle date précise puisqu'il faudra pour l'heure se contenter d'une très large fourchette : « entre avril et septembre 2018 ».



UPDATE



- Far Cry 5 est également reporté avec une date désormais prévue pour le 27 mars (au lieu du 27 février).