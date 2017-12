Devil May Cry : le retour de la compile HD Devil May Cry : le retour de la compile HD

Capcom aime bien titiller les fans et alors que toutes les rumeurs pointent vers un certain Devil May Cry HD, c'est le « remaster d'un remaster » qui se voit annoncé pour le moment avec l'arrivée de Devil May Cry HD Collection sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Rien de spécial à signaler pour cette compilation dédiée aux retardataires, si ce n'est qu'elle arrivera le 13 mars 2018, en boîte dans les trois cas (29,99€).