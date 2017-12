Assassin's Creed Rogue HD se confirme Assassin's Creed Rogue HD se confirme

L'arrivée « surprise » d'une version HD d'Assassin's Creed Rogue se précise puisque, après les revendeurs italiens, c'est cette fois le très sérieux organisme de classification italien qui liste le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One.



Des rumeurs qui annoncent une sortie pour le 15 mars 2018, soit un peu plus de trois ans après sa sortie sur consoles old-gen où il n'a pas trouvé son public, Ubisoft ayant fait le drôle de choix de le sortir en frontal face à Assassin's Creed Unity.